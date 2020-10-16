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رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي التعاون المشترك

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 3:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 3:14 ص

بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري مساء اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة التعاون المشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي بدأ اليوم زيارة عمل إلى الجزائر تستمر يومين.
وجرى اللقاء بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة بحضور وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ووزير الصناعة فرحات آيت علي براهم.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد تناولت المحادثات بين أعضاء الوفدين حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الفرنسي.

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