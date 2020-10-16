سانا: مقتل طفل ووقوع أضرار مادية جراء اعتداء القوات التركية بالصواريخ على ريف الرقة

اعتدت القوات التركية والتنظيمات الإرهابية المتمركزة في القرى المجاورة المحتلة، بالقذائف الصاروخية والمدفعية، على منازل قريتي الخالدية وأبو صرة في محيط بلدة عين عيسى شمال ريف الرقة.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة، أن الاعتداء أدى إلى مقتل طفل ووقوع أضرار مادية في عدة منازل وفي الأراضي الزراعية.



ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من أكتوبر من العام الماضي واحتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن، اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق المحتلة منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.