النيابة تأمر بضبط شاب متهم بقتل والدته حرقا في فيصل

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بضبط وإحضار شاب لاتهامه بإشعال النيران فى والدته داخل مسكنها ولقى مصرعها بمنطقة فيصل.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى لكشف ملابسات الوفاة والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحادث.

وتجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحريات موسعة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بنشوب حريق في شقة بمنطقة المطبعة بفيصل، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، وأثناء فحص الشقة، تبين العثور على جثة سيدة، وقال أحد شهود العيان إن نجل السيدة وراء قتلها بعدما أشعل النيران في جسدها وفر هارباً وتباشر النيابة التحقيقات.