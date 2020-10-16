التشيك تسجل 9721 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت التشيك 9721 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 84 ألفا و430 حالة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون نسمة، حسب بيانات وزارة الصحة نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة، رومان بريمالا مؤتمرا صحفيا حول الوباء في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكان رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس قد صرح بأن البلاد بحاجة ماسة إلى البدء في إقامة منشآت رعاية صحية بديلة في أماكن مثل الملاعب والمنتجعات الصحية في أقرب وقت ممكن لتخفيف العبء عن المستشفيات التي تواجه تزايدا في إصابات كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بابيس القول :"ليس لدينا وقت. توقعاتنا ليست جيدة، وهذه الأرقام كارثية. نحتاج حقا للتحرك سريعا".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستشتري أيضا 3 آلاف سرير لمرضى كورونا، وألف سرير للعناية المركزة من منتج تشيكي.

وتجري الحكومة محادثات مع المنتجعات الصحية لتوفير منشآتها للمرضى، في إطار سعي البلاد لتعزيز قدراتها الاحتياطية للتعامل مع المرضى.