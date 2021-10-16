 الحزب الديمقراطي الحر يطالب بتعيين رئيسه وزيرا للمالية في ائتلاف محتمل في ألمانيا - بوابة الشروق
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الحزب الديمقراطي الحر يطالب بتعيين رئيسه وزيرا للمالية في ائتلاف محتمل في ألمانيا

(د ب أ)
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 6:59 م | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 6:59 م

طالب مفاوض الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إلى محادثات تشاورية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي المحتمل/ ماركو بوشمان/ بتعيين رئيس الحزب كريستيان ليندنر وزيرا للمالية.

وقال بوشمان الذي يرأس المجموعة البرلمانية للحزب إن ليندنر هو المرشح الأفضل لوزارة المالية داخل ائتلاف محتمل يضم الحزب مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر فيما يعرف بائتلاف إشارة المرور.

وقال بوشمان لمجلة "شبيجل" اليوم السبت: "لا يمكنني التفكير في أحد أفضل لهذه المهمة".

وأضاف أنه رأى خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة مدى دقة استعداد ليندنر لهذه المهمة، مضيفا القول: "لقد لاحظ المفاوضون ذلك خلال المفاوضات".

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