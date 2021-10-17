أعلن صندوق الاستثمارات السعودي العام اليوم السبت عن إطلاق مشروع "ذا ريج" الجديد في قطاع السياحة، موضحا أنه سيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

وقال الصندوق في بيان له مساء اليوم السبت، إن المشروع يقع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

وأوضح الصندوق أن مشروع "ذا ريج" سيكون إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، متوقعا أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، خصوصا مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

كما يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

ويضم المشروع مارينا يتسع لـ 50 قاربا، و800 غرفة فندقية، وأكثر من 150 ألف متر مربع من المغامرة وسط البحر، و11 مطعما.

ويأتي إطلاق مشروع "ذا ريج" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، والذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.