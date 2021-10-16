 الصدر: العالم ينتظر تسلم التيار الصدري الحكومة العراقية الجديدة - بوابة الشروق
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الصدر: العالم ينتظر تسلم التيار الصدري الحكومة العراقية الجديدة

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.
(د ب أ)
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 8:13 م | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 8:13 م

أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم السبت أن العالم ينتظر أن يتسلم التيار الصدري رئاسة الحكومة العراقية المقبلة. 

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحكومة العراقية الجديدة ستتعامل مع الولايات المتحدة "بالمثل دبلوماسيا على كافة الأصعدة بمعنى تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة".

وأضاف الصدر أن الحكومة المقبلة ستعمل على "الحوار الجاد والتفاعل فيما يخص بقاء القوات العسكرية الأمريكية ومعسكراتها وطائراتها وبوارجها وتدخلاتها في العراق".

وكان الصدر الذي حصد تياره المرتبة الأولى في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بنحو 74 مقعدا، قد أوكل إلى فريق من كبار مساعديه الدخول في حوارات لتشكيل تحالف يتولى إتمام العملية السياسية في البلاد بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والتي تشمل تسمية رئيسا للبرلمان ورئيسا للجمهورية فضلا تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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