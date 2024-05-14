كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جنود إسرائيليين شرق مدينة رفح الفلسطينية

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في مدينة رفح الفلسطينية، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، أن الطيران المروحي التابع للاحتلال الإسرائيلي هبط في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ لإجلاء القتلى والجرحى.

وأشارت في بيان آخر، إلى أن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105»، ودكوا قوات العدو في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

ولفتت إلى أن عناصرها استهدفوا ناقلة جند ودبابة إسرائيلية بعبوتي «شواظ» بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ووسعت تلك القوات من هجماتها البرية والجوية، في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبتها بتهجير الأهالي من مناطق واسعة في جباليا شمال القطاع، وشرق وجنوب مدينة رفح، وتوغلها في جنوب مدينة غزة وشرق خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35173 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79061 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.