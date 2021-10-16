أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم السبت، إغلاق مراكز كانت مخصصة لعلاج مرضي كورونا بسبب انخفاض حالات الإصابة.

وأوضحت صحيفة كولمبوبيدج المحلية إنه بناءً على ذلك، تم غلق 30 مركزًا علاجيًا تمامًا، وفقًا لما قاله مدير الخدمات الفنية بوزارة الصحة، الدكتور أنور حمداني.

وأضاف إنه سيتم متابعة عملية الانخفاض في عدد مرضى كوفيد وسيتم اتخاذ خطوات للإلغاء التدريجي لبقية مراكز العلاج.

وقال الدكتور حمداني إنه من أصل 34007 أسرة في مراكز العلاج حالياً، تم إخلاء 19660 سريراً حتى الآن، مضيفاً أن حوالي أربعين بالمائة من الأسرة في وحدات العناية المركزة المخصصة لعلاج كوفيد أصبحت فارغة الآن.

وأشار إلى أن عدد مرضى كوفيد انخفض بشكل كبير وانتقلت البلاد من المنطقة الحمراء لفيروس كورونا إلى المنطقة الخضراء، وإذا لم يتم الحفاظ على الوضع الراهن، فقد تعود إلى المنطقة الحمراء قريبًا جدًا.