 قمة البريميرليج.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول - بوابة الشروق
الأحد 16 أكتوبر 2022 5:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

قمة البريميرليج.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول

محمد ثابت
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 4:45 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 4:45 م

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج.

يحتل مانشستر سيتي وصافة البريميرليج برصيد 23 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز العاشر ولديه 10 نقاط، خلف أرسنال المتصدر صاحب الـ24 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ناثان أكي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، كيفن دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، بيرناردو سيلفا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك