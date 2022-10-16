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أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج.

يحتل مانشستر سيتي وصافة البريميرليج برصيد 23 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز العاشر ولديه 10 نقاط، خلف أرسنال المتصدر صاحب الـ24 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ناثان أكي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، كيفن دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، بيرناردو سيلفا.