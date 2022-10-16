 الرئيس الفلسطيني يهدي شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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الرئيس الفلسطيني يهدي شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى

علي كمال
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 4:39 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 4:39 م

أهدى الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى، إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا من دولة فلسطين لدور الأزهر في دعم القضية الفلسطينية والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الدائم والمشروع ضد انتهاكات الكيان الصهيونى. 

وسلم محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، نسخة المصحف لشيخ الأزهر، خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر مشيخة الأزهر، مؤكدًا أن هذه هي النسخة الأولى التي أُعدت من مصحف المسجد الأقصى، واستغرق العمل على إعدادها ما يزيد عن 6 سنوات، وهو أول مصحف يصدر عن دولة فلسطين. 

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسعادته بهذه الهدية الفلسطينية الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن ينزل سكينته وأمنه على فلسطين، وأن يكتب لهذا الشعب -الذي ذاق الأمرَّين- أن ينهض بعد عثرته، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني من أجل الصمود لاسترداد حقوقه المغتصبة، والاستمرار في نضاله الأصيل والمشروع.


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