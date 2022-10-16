قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن أول نوة في فصل الخريف ستضرب المحافظة خلال ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء السبت، أن الموعد الطبيعي للنوات يكون في بداية شهر نوفمبر، لكن حدوثها في التوقيت الحالي سببه التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن هذه النوة قد تستمر ثلاثة أيام، وتبدأ بأمطار خفيفة إلى متوسطة ثم تزداد حدتها مساء الأحد.

ولفت إلى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للتحكم في مياه الأمطار، تعتمد على فصل شبكة مياه الأمطار بشكل تام عن شبكة الصرف الصحي وتكون مستقلة للاستفادة بكميات الأمطار الكثيرة التي تهطل.

ونوه بأن هذه الاستراتيجية تضم تسعة مشروعات ضخمة في هذا الإطار، تم البدء في ثلاثة مشروعات منها، وينتهي العمل بها في 30 أكتوبر الجاري.

وأفاد بأن هذه المشروعات مقامة على كورنيش الإسكندرية وتحديدا منطقة المكتبة والجامعة ومرور كليوباترا ولوران.