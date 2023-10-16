هدوء حذر على الحدود اللبنانية الجنوبية بعد تصاعد حدة القصف الصاروخي أمس

سادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية الجنوبية اليوم الاثنين، إثر تصاعد حدة القصف المتبادل أمس، لتصل إلى أعلى وتيرة منذ بداية التوتر على الحدود الجنوبية يوم الأحد الثامن من شهر أكتوبر الجاري.

وتعرضت العديد من البلدات اللبنانية الجنوبية أمس لقصف إسرائيلي مكثف بالمدفعية والطيران، وخصوصا في القطاع الغربي من الحدود الجنوبية، فيما استهدف الجانب اللبناني عددا من المراكز العسكرية للجيش الاسرائيلي وثلاث دبابات من طراز ميركافا وناقلة جنود، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين والقتلى جراء القصف وذلك وفقا لبيانات لبنانية.

وبدأ تبادل القصف بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي يوم الأحد، الثامن من أكتوبر الجاري، على خلفية عملية طوفان الأقصى، وسط جهود لاحتواء التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه يبذل جهودا مكثفة لمنع انزلاق لبنان نحو حرب على حدوده الجنوبية.