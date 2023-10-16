مسئول ألماني يدعم مقترحات بوقف المساعدات النقدية لطالبي اللجوء

دعم المفوض الخاص للحكومة الألمانية لاتفاقيات الهجرة، يواخيم شتامب، مقترحات بوقف المساعدات النقدية لطالبي اللجوء، ومنح الدعم بدلا من ذلك عبر بطاقات شراء مسبقة الدفع، وذلك للحيلولة دون تحويل أموال الإعانات إلى بلدان المنشأ.

وقال السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصرحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "هذا من شأنه أن يجعل عملي أسهل أيضا، لأن بلدان المنشأ ستكون بعد ذلك أكثر استعدادا لاستقبال الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا".

ويعد تطبيق بطاقة دفع منظمة بشكل موحد في جميع أنحاء ألمانيا أحد مطالب رؤساء حكومات الولايات من الحكومة الألمانية الاتحادية. ويطالب التحالف المسيحي أيضا بذلك، وكذلك حزب شتامب.

وفي الوقت نفسه، أكد شتامب مجددا أن اتفاقيات إعادة اللاجئين المرفوضين التي يتم التفاوض بشأنها لن تحد من التدفق الكبير للمهاجرين على المدى القصير، وقال: "تأثير عملي سيظهر على المدى المتوسط ​​والطويل، موضحا أن ألمانيا أبرمت العديد من هذه الاتفاقيات في الماضي، لكن لم تنجح جميعها في الممارسة العملية، مشيرا إلى أنه من المهم بدلا من ذلك بناء شراكات دائمة في مجال الهجرة مع البلدان الأخرى - من أجل إعادة المهاجرين المرفوضين وكذلك من أجل توظيف العمال.