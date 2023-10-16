رئيس وزراء فلسطين: يجب وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير مسارات لإيصال المساعدات إلى غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير مسارات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين: «إذا كانت إسرائيل تدعي أنها قادرة على حماية نفسها فلماذا جرى استدعاء كل هذه الصواريخ والأسلحة وحاملات الطائرات».

وأشار إلى أن السلطة تطلب الحماية لشعبها، موضحا أن عدوان المستوطنين لا يزال مستمرا هو الآخر، وأسقط عشرات الشهداء في الضفة الغربية.

وطلب من الدول والجهات الفاعلة للتبرع عبر الهلال الأحمر المصري أو الأردني ومنه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، أو عبر السلطة الفلسطينية، لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل غزة والضفة الغربية إلى 2808 شهداء، والمصابين إلى 10950 جريحا.

وقالت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أنه في 7 أكتوبر الجاري، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، فيما أعلن الاحتلال حالة الحرب في اليوم التالي وشن ضربات انتقامية.

كما فرضت سلطات الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، حيث تم قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود.