لبنان يأسف لتجهيل وكالتي رويترز والصحافة الفرنسية للقاتل في وفاة مصور وإصابة صحفية

أعرب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، عن أسفه لقيام كل من وكالة "رويترز" ووكالة الصحافة الفرنسية بتجهيل القاتل في حادثة" استشهاد الصحفي المصور في وكالة رويترز عصام عبدالله "وإصابة المراسلة كريستينا عاصي بقصف إسرائيلي.

ووجه الوزير المكاري كتابين إلى كل من "وكالتي "رويترز" والصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، أعرب فيهما عن أسفه "الشديد لما صدر عنهما بشكل ملفت، لجهة تجهيل قاتل المصور عصام عبدالله وجرح المراسلة كريستينا عاصي التي أصيبت بنيران الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ولجهة المساواة بين القاتل والقتيل".

وأعلن أن "وزارة الإعلام لن تتهاون في متابعة هذا الموضوع لجهة احقاق الحق وحفظ حقوق الشهيد عبدالله من أي نوع كانت ومن أي جهة، وكذلك الأمر بالنسبة للمصابة كريستينا".

وقتل مساء الجمعة الماضي، المصور الصحفي عصام عبدالله من وكالة "رويترز" وأصيب 5 صحافيين بينهم مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، كريستينا عاصي، واثنين من فريق "قناة الجزيرة" هما كارمن جوخدار وإيلي براخيا، في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، أثناء تغطيتهم الأحداث في المنطقة، جراء قصف القوات الإسرائيلية لسيارتهم.

وتشهد المناطق الحدودية اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع القتال بين الأخيرة وحماس في السابع من الشهر الجاري.