الآلاف يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بلفاست

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شارك الآلاف في مسيرة في وسط مدينة بلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية في إطار مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

وجرى تبادل الإهانات عندما واجهت مجموعة صغيرة تحمل الأعلام الإسرائيلية المسيرة عند وصولها إلى مبنى البلدية.

وجاءت المظاهرة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع استمرار معاناة المدنيين الفلسطينييين بسبب حصار كامل تفرضه إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب عملية غير مسبوقة نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل إسرائيل، ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتجمع المشاركون في المسيرة في "ساحة رايترز" في بلفاست اليوم الأحد وتضاعفت الأعداد أثناء سيرها على طول طريق "رويال افينو "، وكان المشاركون يحملون الأعلام ويرددون شعارات مؤيدة للفلسطينيين.

وقامت الشرطة في ايرلندا الشمالية بتنفيذ عملية أمنية كبيرة شملت غلق العديد من الطرق الرئيسية في وسط المدينة.