 كتائب القسام: تلويح الاحتلال بشن عدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام: تلويح الاحتلال بشن عدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له


نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 10:49 م
العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه قال أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرًا، موضحا أن 22 منهم فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف فى فيديو مسجل، أن «العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان».

وتابع: «العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه».

وقال أبو عبيدة: «تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له».

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