سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قطعت جلسة للكنيست الإسرائيلي في القدس، مساء اليوم الاثنين، بعد إطلاق صفارات الإنذار، تحذيرا من ضربة صاروخية قادمة من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ؛ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس.

وكشفت مصادر صحفية أن المبنى تم إخلاؤه من الحضور، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، جرى إنزال جميع الوزراء الإسرائيليين ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، الاثنين، أبرزها القدس وتل أبيب وبيت شيمش وبتاح تكفا وبني براك ورمات غان وحولون وغفعاتيم.

وتتواصل الضربات الجوية بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، في الوقت الذي يئن فيه سكان غزة تحت وطأة المخاوف من «هجوم بري محتمل»، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأسفر العدوان، عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي داخلي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.