إسرائيل تعتزم إخلاء 28 بلدة على الحدود اللبنانية وسط تبادل الهجمات مع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أنهما يعتزمان إجلاء الإسرائيليين الذين يعيشون في بلدات تبعد مسافة كيلومترين عن الحدود اللبنانية وسط الهجمات الصاروخية المتكررة من قبل حزب الله والفصائل الفلسطينية في الأيام الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال إنه أبلغ رؤساء السلطات المحلية في المنطقة بتطبيق الخطة قريبا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وغادر العديد من السكان في البلدات الحدودية الشمالية بالفعل باتجاه الجنوب وسط الهجمات المتصاعدة من لبنان.

تأتي هذه الخطوة وسط تبادل القصف بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري، ما أدى إلى فرار العديد من اللبنانيين من جنوب لبنان خشية تصعيد عسكري محتمل.

كما أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس هجمات صاروخية من جنوب لبنان على إسرائيل .

وأعلنت إسرائيل عدم رغبتها في فتح جبهات أخرى إضافة إلى مواجهتها مع حماس، غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال: "إذا اختار حزب الله الحرب، فسيدفع ثمنا غاليا للغاية.. لكن إذا التزموا بضبط النفس، فسنحترم ذلك وسنبقي الوضع على ما هو عليه".