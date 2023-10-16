حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 5 ديسمبر المقبل، للحكم على متهمين بقتل شخص لسرقة أمواله بمنطقة العمرانية.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم رقم 16061 لسنة 2013 جنايات العمرانية ل 9 متهمين تتجاوز أعمارهم مابين ال 20 - 30 عاما، أنهم قتلوا المجني عليه" ياسر. م"، عمدا مع سبق الإصرار، لسرقه والده بعد سحبه مبلغ مالي من ماكينة بنك.



- سرقة بالإكراه



وتابعت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل من يعترض سبيل جريمتهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش.



- تتبع والد المجني عليه لسرقة الأموال



وأضافت التحقيقات أن المتهمين وزعوا المهام فيما بينهم، وراقب أحدهم عملاء بنك أثناء سحبهم المبالغ المالية من الماكينة، واختير والد المجني عليه من بين العملاء لسحبه مبلغ مالي كبير، فتتبعه المتهم، وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية باوصاف المجني عليه، ذلك الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام مخططهم الإجرامي.



- طلق ناري بالجسد



وأشارت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من الوصول لوالد المجني عليه واعترضوا طريقه بالسيارة، وأجبروا علي التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، فخرج المجني عليه، للحديث معهم واعتراضهم، لكنهم تعدوا عليه بطلق ناري مما تسبب في وفاته في الحال لسرقة المبلغ المالي.