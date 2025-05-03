 صحة غزة: استشهاد وإصابة 352 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي آخر 48 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: استشهاد وإصابة 352 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي آخر 48 ساعة

هديل هلال
نشر في: السبت 3 مايو 2025 - 12:45 م | آخر تحديث: السبت 3 مايو 2025 - 12:45 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 77 شهيدًا، و275 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و495 شهيدًا، و118 ألفًا و366 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2396 شهيدًا، و6325 إصابة.

وجددت التنويه أن عددا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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