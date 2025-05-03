وكالات الاستخبارات الأمريكية تقلص القوى العاملة بموجب خطة إدارة ترامب

يعتزم البيت الأبيض خفض عدد الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات الاستخبارات الأخرى، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، حسبما قال مسئولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب لأعضاء الكونجرس، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم الجمعة.

وأكد مصدر مطلع، اشترط عدم الكشف عن هويته، التغييرات لـوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتخطط الإدارة لتقليص قوة عمل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بنحو 1200 موظف على مدى عدة سنوات، وإلغاء آلاف المناصب في وكالة الأمن القومي ووكالات الاستخبارات الأخرى. وذكرت الصحيفة أن عمليات تقليص عدد الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية تشمل عدة مئات من الأشخاص الذين اختاروا بالفعل التقاعد المبكر.

وسيتم تخفيض العدد المتبقي بشكل جزئي من خلال خفض التوظيف ولن يتطلب ذلك على الأرجح أي عمليات تسريح.

وردا على أسئلة حول تخفيض عدد الموظفين، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية بيانا تقول فيه إن مديرها جون راتكليف يعمل على مواءمة الوكالة مع أولويات ترامب للأمن القومي.

وكتبت الوكالة في البيان أن "هذه التحركات هي جزء من استراتيجية شاملة لمنح الوكالة طاقة متجددة وتوفير فرص للقادة الصاعدين للظهور وتحسين وضع وكالة الاستخبارات المركزية لتحقيق مهمتها".

ولم يرد المتحدث باسم مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد على الفور على رسالة لطلب التعليق. ويشرف مكتب جابارد ويقوم بتنسيق عمل 18 وكالة تجمع وتحلل المعلومات الاستخباراتية.