ممدوح عباس يكشف مفاجأة بشأن نهائي كأس مصر

كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن مفاجأة بشأن موعد نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، والذي كان مقرراً إقامته يوم 20 مايو الجاري.

وأوضح عباس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلق أي عروض لاستضافة النهائي خارج البلاد، سواء من الإمارات أو المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن المباراة ستُقام في موعد جديد يوم 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقال عباس:" الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلق أية دعاوى لاستضافة نهائي كأس مصر سواء في الإمارات العربية المتحدة أو في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه ستقام المباراة يوم 5 يونيو في استاد القاهرة، وهذا للعلم".

ويأتي قرار تعديل موعد المباراة بعد تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مواجهة الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم 24 مايو في بريتوريا.