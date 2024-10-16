ملك الأردن خلال استقباله وزير خارجية إيران: استمرار القتل والتدمير يُبقي المنطقة رهينة العنف

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي الملكي، حذر العاهل الأردني من أن استمرار القتل والتدمير سيُبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع، مشددا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.

وجدد الملك، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.

وأشار لدى لقائه الوزير الإيراني، الذي يزور المملكة ضمن جولة إقليمية، إلى حرص الأردن على بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة؛ من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية؛ للحد من الكارثة الإنسانية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.