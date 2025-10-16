متحدث الخارجية الهندية: مستعدون لاستيراد المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جيسوال، في نيودلهي اليوم الخميس، إن الهند مستعدة لاستيراد المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة.

وأوضح جيسوال: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد سعينا منذ سنوات عديدة إلى توسيع نطاق مشترياتنا من الطاقة، وقد شهد هذا الأمر تقدما مطردا خلال العقد الماضي.

وقد أبدت الإدارة الحالية اهتماما بتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الهند"، مضيفاً أن المناقشات لا تزال جارية.

ولم يتطرق جيسوال بشكل مباشر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها أمس الأربعاء، والتي قال فيها إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "أكد لي اليوم أنهم لن يشتروا النفط من روسيا".

وكان ترامب قد انتقد في السابق مشتريات الهند من النفط الروسي، وفرضت الولايات المتحدة في أغسطس رسوما جمركية عقابية على الهند في محاولة للحد من عائدات موسكو وقدرتها على مواصلة حربها في أوكرانيا.

ووصفت نيودلهي تلك الرسوم بأنها غير عادلة، وقال جيسوال إن ضمان استقرار أسعار الطاقة وتأمين الإمدادات يمثلان الهدفين الرئيسيين لسياسة الهند الخاصة بالطاقة.

وأضاف أن: "ذلك يشمل توسيع قاعدة مصادرنا في مجال الطاقة وتنويعها بما يتلاءم مع أوضاع السوق".

وصرح كبير المفاوضين التجاريين الهنود، راجيش أجراوال، لصحيفة "ذا هندو" أمس الأربعاء، بأن الهند ستكون سعيدة باستيراد مزيد من الطاقة من الولايات المتحدة، شريطة أن يكون السعر مناسبا.

وأضاف أن وفدا هنديا موجود حاليا في الولايات المتحدة لبحث القضايا التجارية.

وحسب تقارير إعلامية هندية، نقلا عن منظمة رصد عمليات الشحن "كبـلر"، فقد استوردت الهند معظم شحنات نفطها في سبتمبر من روسيا.