جائزة كتارا للرواية العربية تعلن عن الفائزين في دورتها الحادية عشرة لعام 2025

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” عن أسماء الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة لعام 2025، وذلك خلال حفل أقيم في دار الأوبرا بكتارا، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من الأدباء والمثقفين والإعلاميين وجمهور واسع من المهتمين بالشأن الثقافي العربي.

وفي فئة الروايات العربية المنشورة، فاز كل من: حميد الرقيمي من اليمن عن روايته «عمى الذاكرة»، رولا خالد محمد غانم من فلسطين عن روايتها «تنهيدة حرية»، محمد جبعيتي من فلسطين عن روايته «الطاهي الذي التهم قلبه».

وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

أما في فئة الروايات غير المنشورة، فقد فاز كل من: أحمد صابر حسين من مصر عن روايته «يافي»، سعد محمد من العراق عن روايته «ظل الدائرة»، ومريم قوش من فلسطين عن روايتها «حلمٌ على هدب الجليل».

وتُمنح كل جائزة 30 ألف دولار، مع طباعة الأعمال وترجمتها إلى الإنجليزية.

وفي فئة الدراسات النقدية، فاز ثلاثة نقاد هم: الدكتور سامي محمد أمين أحمد القضاة من الأردن عن دراسته «التقنيات السردية لرواية ما بعد الحداثة (الرواية الخليجية نموذجاً)»، الدكتور عبد الرزاق المصباحي من المغرب عن دراسته «الردّ بالرواية: دراسة في استراتيجيات السرد الثقافي»، الدكتور محمد مشرف خضر من مصر عن دراسته «استراتيجيات السرد في الرواية العربية: جدلية الجمالي والثقافي في روايات ما بعد الربيع العربي».

وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، مع طباعة الدراسات ونشرها وتسويقها.

وفي فئة رواية الفتيان، فاز كل من: ربيع فريد مرشد من سوريا عن روايته «جيمة وجوما في عواصمنا المعلومة»، سميرة بن عيسى من الجزائر عن روايتها «سيفار»، نعيمة فنو من المغرب عن روايتها «أجنحة من خشب».

وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار، مع طباعة الروايات ونشرها.

أما في فئة الرواية التاريخية غير المنشورة، ففاز عمر الجملي من تونس عن روايته «ديان بيان فو.. تاريخ من أهملهم التاريخ». وفي فئة الرواية القطرية المنشورة، فازت الدكتورة هدى النعيمي عن روايتها «زعفرانة».

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة للعام 2025، بلغت 1908 مشاركات، حيث بلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 923 رواية، عددوبلغ الروايات المنشورة 548 رواية، نشرت في عام 2024، بالإضافة إلى 238 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و97 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، فضلا عن 9 روايات قطرية منشورة، و93 رواية تاريخية غير منشورة.

يذكر أن عدد المشاركين في الجائزة منذ انطلاقها بلغ نحو 17 ألفا و110 كاتبا، تُوج منهم 183 فائزا في مختلف الفئات، منهم 142 من الذكور و41 من الإناث.