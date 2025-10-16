مدير أوقاف السويس يشارك في الاجتماع الأسبوعي لمحافظ السويس لمناقشة القضايا المحلية

شارك الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، يرافقه فضيلة الشيخ هاني فاضل، مدير الدعوة بالمديرية، في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بديوان عام المحافظة، لمتابعة الملفات الحيوية وحل المشكلات المحلية التي تهم المواطنين.

وشهد اللقاء حضور رؤساء الأحياء الخمسة والقيادات الشعبية والتنفيذية، حيث أكد المحافظ أهمية الاستماع المباشر إلى شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها في إطار من الانضباط والمسئولية.

وألقى راضي كلمة تناول فيها القيم الدينية التي تحث على التعاون والعمل الصادق لما فيه صلاح البلاد والعباد، مؤكدًا دور الخطاب الديني الواعي في تعزيز روح الانتماء وبناء المجتمع.

كما استمع المحافظ إلى مداخلات فضيلة الشيخ ماجد راضي وعدد من ممثلي المجتمع المدني، موجهاً بسرعة بحث الموضوعات المطروحة والاستجابة لها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.