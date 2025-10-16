ضبط 12 طنًا من المأكولات البحرية الفاسدة داخل مخازن بالإسكندرية

وجه أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين، وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة بقيادة مدير المديرية، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المأكولات البحرية المجمدة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 12 طنًا و700 كيلوجرام، تشمل 230 كيلوجرامًا من السبيط منتهي الصلاحية، و12,470 كيلوجرامًا من الأسماك والجمبري والسبيط المجمد بدون بيانات دالة على الصلاحية، مع وجود ملصقات سهلة النزع على الكراتين بهدف الغش والتدليس.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير محاضر لحيازة علف وسماد مدعومين، وأسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تم التحفظ على 42 جوال علف حيواني زنة الجوال 40 كيلوجرامًا بإجمالي 1,680 كيلوجرامًا، و10 جوالات سماد مدعوم محظور تداوله وبيعه، بالإضافة إلى 37 أسطوانة بوتاجاز محظور تداولها.

وأكد المحافظ أحمد خالد أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية اليومية في جميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للانضباط في الأسواق.