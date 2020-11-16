«طيران الإمارات»: نعمل مع شركة «فايزر» على «تحدي» نقل اللقاحات

قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، إن الشركة تعمل مع كبرى شركات الأدوية العالمية، بما في ذلك شركة "فايزر"، لمواجهة التحديات اللوجستية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا.

وأجرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية مقابلة حصرية مع كلارك أمس، وتطرق خلالها إلى قضية نقل اللقاحات المُحتملة المضادة للفيروس.

وقال كلارك: "الخدمات اللوجستية لتوزيع هذا اللقاح من هذا النوع، نظرا للظروف التي يجب شحنها في ظلها، سيكون تحديا لقطاع الطيران".

وأوضح أن اللقاح المحتمل من "فايزر" يتعين حفظه في درجة حرارة تبلغ حوالي سالب 100 فهرنهايت (سالب 70 درجة مئوية)، وذلك كي يحتفظ بكفاءة مثالية.

وتابع: "نعمل على نقل هذا اللقاح في حاويات مصممة خصيصا على متن طائراتنا، في مخازن البضاعة التابعة لنا، وفي مقصورات الطائرات، ونبقي عليهم في نفس هذا المستوى في نقطة التوزيع".

وأضاف: "لدينا المبردات، أجهزة التجميد، كما لدينا التحكم اللوجستي الذي يتيح للطائرة نقل اللقاح إلى أجزاء متعددة من العالم، بينما لا يستطيع الآخرون ذلك".

وذكر كلارك أن لقاح "فايزر"، وغيره من اللقاحات، قد يكون لها تأثير إيجابي على تعافي الاقتصاد العالمي، وبصفة خاصة قطاع الطيران والطلب العالمي عليه.

وكانت "فايزر" قد ذكرت بعد الإعلان عن كفاءة اللقاح الجديد أنها تتوقع في ظل الشواهد الحالية أن تنتج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح خلال الفترة المتبقية من 2020، وما يصل إلى 1.3 مليون جرعة في 2021.