 البر الرئيسي الصيني يسجل 8 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا قادمة من الخارج - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 8 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا قادمة من الخارج

بكين - د ب أ:
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 9:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 9:37 ص

تلقت لجنة الصحة الوطنية في الصين تقارير عن تسجيل 8 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة في تقريرها اليوم الاثنين، أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وحتى أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86346 حالة، بينها 374 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، أربعة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 81338 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.


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