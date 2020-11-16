 تسليم 104 شقق للمنقولين من الشيخ زويد ورفح في العريش - بوابة الشروق
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تسليم 104 شقق للمنقولين من الشيخ زويد ورفح في العريش

مصطفى سنجر:
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 6:46 م

سلمت لجنة من مجلس مدينة رفح والعريش ومديرية الإسكان، اليوم الاثنين، الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش.

وأعلن مصطفى محمد مصطفى، رئيس مدينة رفح، تسليم عمارة رقم (٦ و٧ و٨ و٩ و١٠)، وما تبقى من عمارات (١٥ و١٦ و٢٢ و٢٣ و٢٤) لأصحابها بإجمالى ١٠٤، شقق، على أن يتم تسليم 5 عمارات الخميس المقبل.

وفيما أوضح محمد رضوان مدير عام مديرية الإسكان، أنه سيتم تسليم العمارات السكنية بحي السبيل تباعاً، فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش.

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء خصصت وحدات سكنية للمنتقلين من الشيخ زويد ورفح في عمارات حي السبيل وحي العبور بالعريش، مقابل ١٠٠ جنيه شهريا، على أن تتحمل المحافظة باقي قيمة الإيجار بمبلغ ٣٥٠ جنيها.

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