كتب الفنان تامر حسني، منشورا عبر خاصية الـ"ستوري" على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لمصالحة زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مستخدما الطريقة نفسها التي لجأت إليها بوسيل وهي تعلن خبر انفصالها عنه.

قال حسني في منشوره: "بسمة حبيبتي للأسف أنت مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا؛ علشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسيتي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة".

وأضاف: "المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، أنت حبيبتي وأم ولادي وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من أي حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم، ويا ريتها مشكلة أصلا، ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للأسف أنت عارفة إن فيه ناس في طبيعتهم حرب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم، بس أنت اللي هتخلصي من فكرة أنك تسمعيهم، مع إنك ما كنتيش كدا".

وتابع: "يا ريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، فعلا أنا باشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك دلوقتي زعلانة إنك كتبتي كدا، هو تصرف متهور منك، بس ولا يهمك مش عيب إن الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا، لكن أنت أشركتي الجمهور الكريم، فكان لازم أرد هنا".

واختتم: "بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا، وبينا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب. متهورة بس بحبك".