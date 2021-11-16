الأمير تشارلز يصل الأردن في زيارة رسمية

وصل الأمير تشارلز، أمير ويلز، ترافقه دوقة كورنوال، إلى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم الثلاثاء، كان في استقبال أمير ويلز ودوقة كورنوال، الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، ورئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان ومحافظ العاصمة وسفير الأردن في المملكة المتحدة وسفيرة المملكة المتحدة في الأردن وأركان السفارة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ويبحث ملك الأردن وأمير ويلز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، حيث تحتفل المملكتان هذا العام بمرور مئة عام على العلاقات الثنائية.

وسيزور الأمير تشارلز ودوقة كورنوال عددا من المؤسسات التي تعمل في المجالات التي يدعمانها، مثل المحافظة على البيئة، وتعزيز الحوار بين الأديان، والحفاظ على التراث، وبناء قدرات الشباب، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير فرص التدريب والعمل لهم.