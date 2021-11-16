 طارق جبريل: الزمالك قد يهبط للدرجة الثانية.. والأهلى لن يفاوض بن شرقي - بوابة الشروق
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طارق جبريل: الزمالك قد يهبط للدرجة الثانية.. والأهلى لن يفاوض بن شرقي

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 1:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 1:04 ص

يرى طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن النادي الأبيض في أمس الحاجة للدعم قائلا: "الزمالك إذا لم يتم دعمه ماليا، سيهبط للدرجة الثانية"

وأضاف طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "عقوبات الفيفا تصاعدية ، وقد يتم إيقاف الزمالك لثلاثة فترات جديدة".

وتابع أمين صندوق الزمالك: "الزمالك أكبر نادي بالتاريخ لديه قضايا دولية في المحكمة الرياضية والفيفا في نفس الوقت".

وواصل: "الزمالك لا يريد الصدام مع المغربي بن شرقي واللاعب يريد وضع شرطا جزائيا بنصف مليون دولار.. وإذا لم يجدد خلال أيام سيرحل.. وكنت أعلم برحيل فرجاني قبل اعلانه الرحيل بفترة كبيرة".

وقال أمين الصندوق بالزمالك: "الأهلى لن يدخل في مفاوضات مع الزمالك لضم بن شرقي، والزمالك لن يوافق بهذا.. اللاعب الذي لا يريد العب للزمالك يرحل ونتمنى له التوفيق".

وأتم: "الزمالك يريد التجديد للمغربي بن شرقي لكن بالشروط التي يحددها النادي، ورفضنا رفضا قاطعا بند الشرط الجزائي، لا نقبل أن يمنحنا اللاعب مبلغ من المال ليرحل، هناك تعاقدات محترمة لا تقبل بها اللجنة الحالية".


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