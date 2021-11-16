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مبيعات التجزئة في أمريكا تسجل أكبر ارتفاع لها منذ مارس الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:10 م

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأعلى معدل لها منذ مارس الماضي، في ظل وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وزاد إجمالي قيمة مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7% وهي أكبر زيادة شهرية لها منذ سبعة أشهر  في أعقاب زيادتها بنسبة 0.8% خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، كما زادت مبيعات التجزئة مع استبعاد مبيعات البنزين والسيارات بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، دون وضع تغير الأسعار في الحساب.

وتجاوز معدل زيادة مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء  رأيهم وكان 1.4%.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ حوالي 30 عامًا، مع تمرير الشركات للزيادة في تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى المستهلكين.

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