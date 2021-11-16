روسيا تتوقع قفزة في أسعار النفط إلى 120 دولارا العام المقبل

أكد مسئول في شركة الطاقة الروسية "روسنفت" اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2022.



وقال أوتابيك كريموف نائب رئيس التجارة واللوجستيات بالشركة - وفق شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية: "نرى أن سعر النفط في نهاية النصف القادم من العام قد يصل إلى 120 دولارًا للبرميل".



وتبلغ أسعار النفط حاليًا 80 دولارًا للبرميل، بدعم من شح محتمل في مخزونات الخام حول العالم بالرغم من أن المكاسب تقيدها توقعات بتزايد الإنتاج العالمي ومخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا.