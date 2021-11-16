قوات تيجراي تعلن سيطرتها على مناطق في إقليم شيوا وتقترب من العاصمة الإثيوبية

أعلنت قوات تيجراي سيطرتها على مناطق في إقليم شيوا المتاخم للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

وحضّت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، رعاياها مجددا على مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربا مدمرة فورا، محذّرة من أنه لن تكون هناك عملية إجلاء على غرار تلك التي نفّذت في أفغانستان.

ومنذ أيام تدعو سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا الرعايا الأمريكيين إلى حجز تذاكر على متن الرحلات الجوية التجارية للخروج من البلاد.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على 4 كيانات وشخصين على علاقة بالأزمة في إثيوبيا، وحثت الوزارة الأمريكية، أطراف النزاع في إثيوبيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية بما في ذلك ضد الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي".