بلينكن: ملتزمون بأن نكون مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن بلاده ملتزمة بأن تكون مع أوكرانيا "مهما استغرق الأمر".

وأشار بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى "العاصفة الصاروخية الروسية" التي دمرت بنية تحتية للطاقة مهمة للغاية في أوكرانيا.

وتحدث بلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في أعقاب سلسلة هجمات صاروخية روسية ضربت العديد من المباني السكنية في كييف ودمرت البنية التحتية الحيوية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وناقش الوزيران احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك أمن الطاقة والدفاع الجوي. كما ناقشا التقييمات الجارية للانفجار الذي أودى بحياة شخصين في بولندا، وتعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق في الأيام المقبلة. وأكد بلينكن كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها.