وزير الصحة: الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء في غزة لم تقم بها أي دولة أخرى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن «ما تقوم به مصر من جهود لتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في غزة، لم تقم بها أي دولة أخرى على وجه الكرة الأرضية».

فعلى صعيد الدعم الصحي، أشار في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، إلى عدم استقبال أي دولة أخرى مرضى أو جرحى أو مصابين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر.

وأوضح أن مصر تقدم هذا الدعم من خلال مستشفياتها في محافظة شمال سيناء؛ الشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، أو مستشفيات قطاع القناة؛ أبو خليفة، والإسماعيلية، وبورسعيد، إضافة إلى الاستعداد في محافظات دمياط والشرقية.

ولفت إلى جاهزية مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفيات الأورام التابعة للوزارة، وأيضًا مستشفيات معهد ناصر، لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.

وأضاف: «الأطباء يقومون بعمل بطولي، هذا دور مصر وما سيذكره التاريخ والحاضر والمستقبل، مصر دائمًا ما تبذل الجهود لنصرة القضية الفلسطينية، ونصرة القضايا العربية والإسلامية على مر التاريخ».