 بسبب الأمطار.. تأجيل حفل «ليلة الدموع 2» بموسم الرياض - بوابة الشروق
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بسبب الأمطار.. تأجيل حفل «ليلة الدموع 2» بموسم الرياض


نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 7:37 م | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 7:37 م

قرر القائمون على موسم الرياض في نسخته الرابعة، تأجيل حفل «ليلة الدموع 2»، والذي كان من المقرر إقامته الليلة على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض، بمشاركة المطربين تامر عاشور، ورامي صبري، ورامي جمال، وآدم، وإقامته مساء غدا الجمعة، بسبب الأمطار.

وكشفت إدارة موسم الرياض، عن سبب تأجيل الحفل، وهو الحرص على سلامة الجمهور نظرا للأحوال الجوية الممطرة، وذلك من خلال الحساب الرسمي على موقع «انستجرام»، حيث كتبت: «جمهورنا الغالي، نأسف لإبلاغكم بأنه نظرا للأحوال الجوية الممطرة، وحرصا على سلامتك، تقرر تأجيل حفل ليلة الدموع، إلى يوم الغد الجمعة 17 نوفمبر».

يذكر أن حفل «ليلة الدموع» الأول أقيم في 24 أغسطس الماضي 2023، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أحمد كامل، ومسلم، وطارق الشيخ، وهيثم شاكر، وأدم، وحمادة هلال، وأحمد سعد، وتامر عاشور، وذلك تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، كما شهد الحفل العديد من المفاجآت على رأسها مشاركة المطربة شيرين عبد الوهاب ضمن فقرات الأمسية.

https://www.instagram.com/p/CztsjCzNGn6/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=ODhhZWM5NmIwOQ==

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