حزب الله ينفذ هجوما بالمسيرات على مقر وحدة المهام البحرية الإسرائيلية الخاصة في قاعدة عتليت

أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم بمسيرات على مقر وحدة المهام البحرية الإسرائيلية الخاصة في قاعدة «عتليت» جنوب حيفا.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن عناصره استهدفوا الساعة الثامنة صباح اليوم، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على مقر وحدة المهام البحريّة الخاص «الشييطت 13» في قاعدة عتليت، وأصابت أهدافها بدقة.

وجدد التأكيد أن الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر.

وقبل ساعات، أعلن حزب الله استهداف قاعدة «شراغا» المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمال مدينة عكا، برشقة صاروخية.

وفي بيان آخر، أشار إلى أن «عناصره استهدفوا الساعة 11:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا، بصلية صاروخيّة».

ولفت إلى أن عناصره استهدفوا كذلك قاعدة «ستيلا ماريس» البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة. ‏

وتجري اشتباكات عنيفة بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلية؛ التي تحاول مجدداً التوغل عبر عدد من البلدات بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية تحاول التسلل مجدداً إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدة الضهيرة ومحور طير حرفا والجبين، والتي تعرضت لقصف متكرر.