الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية جنوب لبنان بإخلائها فورا

طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، من سكان 15 قرية جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

وبحسب تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، تضمن إنذار الإخلاء قرى: كفر حمام، وكفر شوبا، وبرج الملوك، والخيام، وبلاط، ودبين، وأرنون، ويحمر، ودير سريان، والطيبة، وقصبية، ومزرعة كوثرية الرز، والحميري، ومطرية الشومر، وكفر تبنين.

وزعم أدرعي، أن «الجيش لا ينوي المساس بالسكان، لكن نشاطات حزب الله تجبره للعمل ضد الحزب بقوة في هذه المناطق».

ودعاهم إلى إخلاء منازلهم «دون تأخير»، قائلًا إن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر».

وأضاف: «يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنبلغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم، حال توفر الظروف الملائمة لذلك».