تقرير: نجم برشلونة بديلا لـ صلاح في ليفربول

كشف تقرير صحفي عن دخول أحد نجوم برشلونة البارزين دائرة اهتمامات ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه الفترة المقبلة، حال رحيل محمد صلاح، جناح الريدز عن قلعة آنفيلد.

ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2025، وحتى وقتنا الراهن لم تفتح إدارة الريدز ملف تجديد تعاقد صلاح بشكل رسمي، في ظل الأنباء التي تشير إلى إمكانية رحيله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي.

وفقا لصحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية، في حال رحيل محمد صلاح، فإن إدارة ليفربول ستستهدف التعاقد مع البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، كبديل للنجم المصري، بعدما كان رافينيا صاحب الـ27 مرتبطا بالانتقال لقلعة آنفيلد عندما كان في ليدز يونايتد.

وأوضح التقرير أن موقف صلاح يخلق بعض التوتر في كامب نو في ظل تزايد احتمالية استهداف أحد لاعبي البلوجرانا إذا رحل صلاح عن قلعة آنفيلد.

ويقدم رافينيا مستويات رائعة للغاية مع برشلونة في الموسم الحالي تحت قيادة هانز فليكن المدير الفني للبلوجرانا، حيث سجل 12 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 17 مباراة.