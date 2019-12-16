تحدث النجم البرازيلي نيمار جونيور، عن علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وميله السابق في برشلونة، وكليان مبابي زميله الحالي في باريس سان جيرمان.

وقال نيمار خلال حواره الحصري مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية: "ميسي لاعب لا يصدق، إنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق، ليس من المستغرب أن يكون لديه ست كرات ذهبية لأنه كان في القمة منذ سنوات عديدة، يجب أن تكون هناك كرة ذهبية خاصه به فقط".

وعن ما إذا كان يرغب في الفوز بالكرة الذهبية أضاف النجم البرازيلي: " أحب الفوز بها أيضًا لكنها ليست مصدر قلق الكرة الذهبية تأتي وحدها".

وعن علاقته بزميله كليان مبابي تابع نيمار:"نحن أصدقاء للغاية، نساعد دائمًا بعضنا البعض على أرض الواقع لمواصلة الفوز وتسجيل الأهداف".

وتابع:"هو طفل لديه شيء مميز حقًا، لا توجد منافسة بيننا، علاقتنا مبينية على الصداقة".

وعن أولويته واصل: "هدفي الرئيسي هو الفوز بكأس العالم مع البرازيل، هذا هو الهدف الذي أسعى إليه".