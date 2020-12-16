دعوة لتعلم فنون النينجا بدورة تدريبية عبر الإنترنت

تستضيف مدينة أوداوارا في إقليم كاناجوا الياباني التي كانت يوما موطن جماعة "فوما نينجا" دورات تدريبية تذاع عبر الإنترنت في بث حي يستضيفها أحد ممارسي "نينجوتسو" المشهورين، هيروشي جينكاوا، وهذه رحلة تبث مباشرة عبر الإنترنت للتحدث عن تاريخ وثقافة وعلم النينجا.

وهذه الخبرة للمجموعات سوف تكون باللغتين الإنجليزية واليابانية في محاولة لمشاركة أسرار النينجا مع العالم.

والموقع الرسمي هو http://discoverjapan.guide/fuma-ninja-experience/.

وسوف يتم إعطاء الضيوف أفكار وخلفية عن دور النينجا في التاريخ الياباني وسوف يتم عرض تحف تاريخية وممارسة نينجوتسو وهي فن النينجا خلال هذا البرنامج، وسوف يكون هناك تركيز على فوما نينجا الخاصة بمدينة أوداوارا، حسبما ذكر موقع "جابان توداي".

وسوف يستضيف الدورة التدريبية أحد أشهر الخبراء اليابانيين في فن النينجا في قاعة نينجا هول في قلعة أوداوارا في اليابان. وسيستمر البرنامج لنحو 40 دقيقة وسيبدأ بقليل من الخلفية التاريخية عن النينجا.

وأساس البرنامج هو تعلم استخدام التقنيات العملية المستخدمة من جانب النينجا مثل التنفس والتركيز والعقلية.

وسيكون لدى الضيوف الوقت للتواصل مع ممارس النينجا وطرح أسئلة وتعليقات في نهاية البرنامج.