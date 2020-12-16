 دعوة لتعلم فنون النينجا بدورة تدريبية عبر الإنترنت - بوابة الشروق
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

دعوة لتعلم فنون النينجا بدورة تدريبية عبر الإنترنت

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 10:49 ص

تستضيف مدينة أوداوارا في إقليم كاناجوا الياباني التي كانت يوما موطن جماعة "فوما نينجا" دورات تدريبية تذاع عبر الإنترنت في بث حي يستضيفها أحد ممارسي "نينجوتسو" المشهورين، هيروشي جينكاوا، وهذه رحلة تبث مباشرة عبر الإنترنت للتحدث عن تاريخ وثقافة وعلم النينجا.

وهذه الخبرة للمجموعات سوف تكون باللغتين الإنجليزية واليابانية في محاولة لمشاركة أسرار النينجا مع العالم.

والموقع الرسمي هو http://discoverjapan.guide/fuma-ninja-experience/.

وسوف يتم إعطاء الضيوف أفكار وخلفية عن دور النينجا في التاريخ الياباني وسوف يتم عرض تحف تاريخية وممارسة نينجوتسو وهي فن النينجا خلال هذا البرنامج، وسوف يكون هناك تركيز على فوما نينجا الخاصة بمدينة أوداوارا، حسبما ذكر موقع "جابان توداي".

وسوف يستضيف الدورة التدريبية أحد أشهر الخبراء اليابانيين في فن النينجا في قاعة نينجا هول في قلعة أوداوارا في اليابان. وسيستمر البرنامج لنحو 40 دقيقة وسيبدأ بقليل من الخلفية التاريخية عن النينجا.

وأساس البرنامج هو تعلم استخدام التقنيات العملية المستخدمة من جانب النينجا مثل التنفس والتركيز والعقلية.

وسيكون لدى الضيوف الوقت للتواصل مع ممارس النينجا وطرح أسئلة وتعليقات في نهاية البرنامج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك