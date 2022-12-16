أتوجا يقود هجوم المصري أمام حرس الحدود في الدوري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن عن تشكيلة فريقه لمواجهة حرس الحدود فى الأسبوع السابع من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها فى الثالثة إلا ربع على ستاد السويس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود جاد.

خط الدفاع : أسامة الجزار ، عمرو طارق ، اسلام ابو سليمة ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : عمرو موسى ، اليأس الجلاصى ، ، ايزى ايميكا ، محمد جريندو ، زياد فرج.

خط الهجوم : فرانك أتوجا.

البدلاء :

<< عصام ثروت >> محمد شحاتة ، اسلام المزين ، حسين السيد ، محمد دبش، انطونى اكبوتو ، احمد الشيخ ، عمرو مرعى