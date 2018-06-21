 ملك الأردن: لن يهدأ لنا بال حتى ينال قتلة العقيد الدلابيح عقابهم - بوابة الشروق
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ملك الأردن: لن يهدأ لنا بال حتى ينال قتلة العقيد الدلابيح عقابهم

أحمد العيسوي
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 6:40 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 6:40 م
قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والأمير الحسن بن طلال، اليوم الجمعة، العزاء في العقيد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، الذي قُتل برصاصة في الرأس أمس خلال احتجاجات بالمدينة.

وشدد ملك الأردن، خلال تقديمه العزاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك.

وعبّر ملك الأردن، خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الشهيد، قائلا: "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وشدد على "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين"، مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.

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