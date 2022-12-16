أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكان فريق الاهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بثلاثية نظيفة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام يوم الاثنين الماضي، في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه خلال مواجهة فريقه الأهلي أمام الاتحاد السكندري، كما تصدى لركلة جزاء أمام المدافع محمود علاء.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر فيسبوك، صورة الشناوي من مباراة الأهلي والاتحاد، معلقًا عليها: «حامي عرين النادي الأهلي، محمد الشناوي هو لاعب الجولة الرابعة، بعد تألقه اللافت خلال مواجهة ⁧‫الأهلي ضد الاتحاد السكندري‬⁩».