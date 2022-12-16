إيلون ماسك يحظر حسابات صحفيين على تويتر: يعرضوني وأسرتي لخطر الاغتيال

علق موقع تويتر حسابات أكثر من ستة صحفيين من سي إن إن ونيويورك تايمز وواشنطن بوست ومنافذ إعلاممة أخرى، حيث اتهم مالك تويتر الملياردير إيلون ماسك المراسلين بنشر إحداثيات اغتيال بشكل أساسي له ولعائلته.



وجاء التعليق دون سابق إنذار أو تفسير أولي من تويتر. وقد حدث ذلك بعد يوم من تغيير تويتر لسياسته بشأن مشاركة "معلومات الموقع الحية" وتعليق حساب "ElonJe"، الذي كان يتتبع طائرة مسك الخاصة.



وجاء قرار تعليق حسابات الصحفيين، وسط إدعاءات من ماسك بأنه وعائلته تعرضوا للخطر بسبب تتبع بيانات رحلاته.



وتقول واشنطن بوست الأمريكية إنها "لم تر أي دليل على أن أيا من المراسلين فعل ذلك".



ويمتلك حساب إيلون جيت (Elonjet) على تويتر شاب جامعى اسمه جاك سويني، من ولاية فلوريدا الأمريكية، وويتتبع الحساب خطوط سير طائرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الخاصة، كما يعرض معلومات عن رحلات الطائرة عبر حساب على تويتر باسم "Elonjet" أى الطائرة الخاصة بإيلون.



وأشار ماسك على تويتر إلى أن الصحفيين كشفوا معلومات خاصة عن عائلته، وكتب على تويتر في وقت متأخر من يوم الخميس: "انتقادي طوال اليوم أمر جيد تمامًا، لكن الاستقصاء عن موقعي في الوقت الفعلي وتعريض عائلتي للخطر ليس كذلك".



كان الصحفي هارويل، الذي غطت قصصه الأخيرة حظر حساب "ElonJet" اكتشف أنه غير قادر على تسجيل الدخول إلى حسابه أو التغريد في حوالي الساعة 7:30 مساءً يوم الخميس.



وقالت سالي بوزبي، المحررة التنفيذية لصحيفة واشنطن بوست في بيان: "تم تعليق حساب هارويل من تويتر دون سابق إنذار أو معالجة أو تفسير، بعد نشر تقاريره الدقيقة عن ماسك"، مضيفة "يجب إعادة صحفينا على الفور".



وحسب واشنطن بوست "تم إيقاف ما لا يقل عن ثمانية صحفيين آخرين في نفس الليلة، بما في ذلك مراسل نيويورك تايمز التكنولوجي رايان ماك".



كما تم تعليق حساب الصحفي المستقل توني ويبستر اعتبارًا من مساء الخميس.



قال المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنتوني دي روميرو في بيان: "من المستحيل التوفيق بين تطلعات تويتر في حرية التعبير وحذف حسابات الصحفيين الناقدين". "يحمي التعديل الأول حق ماسك في القيام بذلك، لكنه قرار مروع. يجب استعادة حساباتهم على الفور ".